Об этом сообщается на сайте ГБР.

“Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р. в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины вызывается на 10 часов. 00 мин. 30 апреля 2020 к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А.”, — говорится в повестке, обнародованной ведомством.

Отмечается, что целью вызова является определение процессуального статуса Януковича и проведение соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000046.

Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, уголовное производство №62019000000000046 открыто по статье 111 УКУ (государственная измена) и касается решений украинских чиновников, которые привели к снижению обороноспособности Украины.

“В ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства совершения государственной измены при принятии должностными лицами Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в период с 2010 года по 27 февраля 2014 года, во время проведения Российской Федерацией, ее организациями и их представителями подрывной деятельности против Украины, ряда противоправных управленческих решений и осуществления незаконных действий по изменению в системе управления войсками (силами), в структуре Вооруженных Сил Украины и в системе мобилизационной подготовки и мобилизации в Украине, что привело к снижению обороноспособности государства, несло угрозу национальным интересам Украины”, — говорится в материалах суда.