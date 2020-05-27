Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В обоих делах бывшего президента вызывают на допрос в качестве свидетеля. Он должен явиться 29 мая в 11:00 по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 510.
По первому делу также на допрос вызвали жену Порошенко Марину. Это дело о незаконном перемещении через границу Украины 43 картин всемирно известных художников. По словам ГБР, на первый допрос Порошенко с женой не явились, поэтому повестку им принесли в музей Гончара на выставку.
Второе дело касается записей разговоров Порошенко и Байдена, которые опубликовал внефракционный народный депутат Андрей Деркач. Он утверждает, что записи получил от неназванных “журналистов-расследователей”, которые рассказали, что Порошенко сам записывал свои беседы с Байденом.
- 26 мая в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.
- Около 16 часов спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.
- Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР. Эта информация не является правдивой.