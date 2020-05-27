Государственное бюро расследований повторно вызвало Петра Порошенко на допрос по делу о перемещении через границу 43 картин, а также в деле о записи его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В обоих делах бывшего президента вызывают на допрос в качестве свидетеля. Он должен явиться 29 мая в 11:00 по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 510.

По первому делу также на допрос вызвали жену Порошенко Марину. Это дело о незаконном перемещении через границу Украины 43 картин всемирно известных художников. По словам ГБР, на первый допрос Порошенко с женой не явились, поэтому повестку им принесли в музей Гончара на выставку.

Второе дело касается записей разговоров Порошенко и Байдена, которые опубликовал внефракционный народный депутат Андрей Деркач. Он утверждает, что записи получил от неназванных “журналистов-расследователей”, которые рассказали, что Порошенко сам записывал свои беседы с Байденом.