Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали полицейского, который накануне в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Один из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и отстранения от должности.

Напомним, 16 февраля около 19:00 в городе Бровары Киевской области полицейский, управляя автомобилем Nissan, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии 28-летний мужчина от полученных травм погиб на месте. Еще один 31-летний мужчина с травмами госпитализирован.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.