В Госбюро расследований заявили, что 5-ый Президент Украины, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко якобы "ни разу не явился" к ним на допрос. Эта информация является правдивой.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, сегодня в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.

Около 16 часов спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.

Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР.

“Пятого Президента Украины неоднократно уведомляли о вызове на допрос в ГБР, но он ни разу не появился. Из средств массовой информации стало известно, что он находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий работники ГБР отправились в музей Ивана Гончара”, — говорится в сообщении.

Однако Петр Порошенко уже являлся на допросы в Государственное бюро расследований. Так, 28 февраля текущего года Порошенко в сопровождении адвокатов прибыл в ведомство. Следственные действия продолжались около 6 часов. #Буквы рассказывали, как все происходило.