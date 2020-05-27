Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, сегодня в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.
Около 16 часов спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.
Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР.
“Пятого Президента Украины неоднократно уведомляли о вызове на допрос в ГБР, но он ни разу не появился. Из средств массовой информации стало известно, что он находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий работники ГБР отправились в музей Ивана Гончара”, — говорится в сообщении.
Однако Петр Порошенко уже являлся на допросы в Государственное бюро расследований. Так, 28 февраля текущего года Порошенко в сопровождении адвокатов прибыл в ведомство. Следственные действия продолжались около 6 часов. #Буквы рассказывали, как все происходило.
- Ранее в партии “Европейская Солидарность” заявили, что Офис президента Владимира Зеленского и Государственное бюро расследований следят за Петром Порошенко и график допросов подгоняют под график международных визитов.
- В январе Ирина Венедиктова, занимавшая тогда пост главы ГБР, в интервью “Левому берегу” рассказала, как в бюро продвигаются дела в отношении Петра Порошенко и сообщила о его многочисленных неявках на допросы в качестве свидетеля.
- Адвокат Порошенко Игорь Головань подал судебный иск против Венедиктовой с целью опровержения недостоверной информации относительно неявки Петра Порошенко на допросы в ГБР в качестве свидетеля.