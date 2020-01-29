Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Ранее сообщалось, что во время брифинга неизвестные в черной униформе вытолкали из помещения и применили силу против активистки и народного депутата 8-го созыва Татьяны Черновол.
“По предварительной информации, около 11:00 28 января 2020 человек проник на охраняемую территорию Государственного бюро расследований по адресу: г. Киев, ул. С. Петлюры, 15 через забор с колючей проволокой. После этого зашел в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попытался бросить в него мобильный телефон”, – говорится в сообщении.
В связи с этим, человека вывели из зала проведения брифинга. В это время “она сопротивлялась стражам порядка”.
“Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. (Ее действия, – ред.) сопровождались особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия указанного лица (ч.3 ст.296 Уголовного кодекса)”, – заявляют в ГБР.
В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
- 28 января на брифинге заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков отрицал, что был адвокатом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
- Позже бывший руководитель Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил, что Бабиков соврал, что не защищал интересы беглого экс-президента Виктора Януковича.