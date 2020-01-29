Народный депутат VIII созыва проникла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований через забор с колючей проволокой и попыталась бросить мобильный телефон в замдиректора ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Ранее сообщалось, что во время брифинга неизвестные в черной униформе вытолкали из помещения и применили силу против активистки и народного депутата 8-го созыва Татьяны Черновол.

“По предварительной информации, около 11:00 28 января 2020 человек проник на охраняемую территорию Государственного бюро расследований по адресу: г. Киев, ул. С. Петлюры, 15 через забор с колючей проволокой. После этого зашел в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попытался бросить в него мобильный телефон”, – говорится в сообщении.

В связи с этим, человека вывели из зала проведения брифинга. В это время “она сопротивлялась стражам порядка”.

“Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. (Ее действия, – ред.) сопровождались особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия указанного лица (ч.3 ст.296 Уголовного кодекса)”, – заявляют в ГБР.

В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.