Уже сегодня ночью жители Украины встретят Новый 2020-й год. Новогодние праздники будут длиться в течение двух недель.

В Киеве масштабные гуляния будут происходить на Софийской и Контрактовой площадях, где находятся новогодние локации с концертами и ярмарками. Развлечения для жителей и гостей запланированы и в других локациях города.

#Буквы рассказывают, куда можно пойти на Новый год в столице Украины.

Главная елка страны на Софийской площади

На Софийской площади все готово к празднованию Нового года: более чем 20-метровая елка, яркие гирлянды, колоритные фигуры Щелкунчика и украинских казаков, разнообразные аттракционы, сказочный рождественский экспресс и городок “Четыре королевства”.

31 декабря, начиная с 21:00, там будет проходить новогодний концерт. Праздничное настроение будут создавать певица Руслана, танц-театр “Жизнь”, Государственный симфонический оркестр “Kyiv Fantastic Orchestra”, группа “Мандри”.

Как отмечали в КГГА, приехать на Софийскую площадь можно будет даже после 24:00, ведь в новогоднюю ночь столичный метрополитен и наземный пассажирский транспорт будут работать дольше, а фуникулер – вообще круглосуточно.

Праздничные мероприятия и концерты здесь будут проходить в течение всех новогодних и рождественских праздников. В частности, на 7 января запланировано праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт.

Контрактовая площадь

На Контрактовой площади в Киеве организован городок в этностиле, рождественская ярмарка, стрит-арт каток, горка, световые инсталляции, колесо обозрения.

Там также проходят праздничные концерты с участием популярных исполнителей, в частности: С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe и многих других.

На 31 декабря на Конрактовой площади запланирован диджей-сет от DeluxeSound DJ’s (с 22:00 31 декабря до 02:00 1 января).

Парк Шевченко

В парке Тараса Шевченко можно бесплатно побывать сразу на двух локациях, одна из которых – “романтический каток”. Необходимо будет лишь оставить на время катания залог или документ, удостоверяющий личность и получить коньки для удобного катания.

Там же организованы фотозоны и новогодняя иллюминация. Каток работает ежедневно с 11:00 до 21:30.

Вторая локация – квест-фестиваль “Йоль: страна легенд”. Вход в “волшебный город магии Йоль” бесплатный. Там можно пройти разнообразные магические ритуалы, квесты, попробовать “магические напитки” и полакомиться вкусной едой.

Новогодний городок работает с 10:00 до 22:00.

Национальный комплекс “Экспоцентр Украины” (ВДНХ)

На ВДНХ в новогоднюю ночь организована праздничная программа с дискотекой 80-х, розыгрышами и конкурсами. Начало – в 22:00. Ретро-вечеринка продлится до 4:00 утра 1 января.

Также запланирована развлекательная программа с аниматорами, конкурсы, розыгрыши, сюрпризы и подарки. На территории ВДНХ есть каток под открытым небом, горки и экстремальные аттракционы, а также фудкорт.

Арка дружбы народов

Возле Арки дружбы народов организован молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха.

В ночь на 1 января там также состоится новогодний концерт (начало примерно в 18:00). Ожидаются хороводы с участием Деда Мороза и Снегурочки, розыгрыши новогодних подарков с главной сцены “Рождественской Арки”, и “дикие танцы”, праздничный марафон диджеев, вкусные угощения и многое другое.

Фестиваль китайский фонарей

На территории Певческого поля в Киеве в эти дни проходит новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей. Он будет длиться до 2 февраля. Ежедневно эту локацию можно посетить с 16:00 до 22:00.

Гостей ждут: более 30 иллюминационных локаций; детские зоны и резиденция Санта Клауса с подарками; фуд-зона с китайскими ресторанами; ароматный глинтвейн; ярмарка сувениров; тематические мастер-классы; развлекательная программа.