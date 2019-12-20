Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Адреса этих ярмарок в районах столицы сообщили в КП “Киевский магазин”.

В частности, в Голосеевском районе ярмарки пройдут на:

  • ул. Изюмская, 1
  • ул. Лятошинского, 14
  • ул. Академика Заболотного, 48-А
  • ул. Маршала Конева, 5
  • ул. Академика Вильямса, 6-А
  • ул. Васильковская, 11/11

В Дарницком районе:

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16
  • ул. Бориса Гмыри, 1
  • ул. Бориса Гмыри, 8
  • ул. Декабристов, 9
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1
  • ул. Елизаветы Чавдар, 2
  • ул. Михаила Драгоманова, 1
  • ул. Михаила Драгоманова, 5-7
  • ул. Елены Пчилки, 2
  • ул. Александра Мишуги, 2
  • ул. Александра Мишуги, 4
  • ул. Михаила Гришко, ½
  • ул. Срибнокильская, ½
  • ул. Срибнокильская, 5
  • ул. Срибнокильськая, 13
  • ул. Урливская, 11 / 44-2
  • ул. Ялтинская, 5-А
  • ул. Ялтинская, 5-Б

Днепровская набережная (возле ТЦ “Новус”)

  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
  • пересечение ул. Анны Ахматовой и ул. Петра Григоренко
  • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
  • пересечение улиц Урловская и Анны Ахматовой
  • просп. Петра Григоренко, 26
  • просп. Петра Григоренко, 41
  • Харьковское шоссе, 49
  • Харьковское шоссе, 57
  • Харьковское шоссе, 144
  • пересечение ул. Анны Ахматовой и Михаила Драгоманова
  • ул. Здолбуновская, 2
  • ул. Архитектора Вербицкого, 28-А

В Деснянском районе:

  • ул. Теодора Драйзера, 21
  • ул. Градинская, 6
  • просп. Владимира Маяковского, 15
  • просп. Владимира Маяковского, 44
  • просп. Владимира Маяковского, 97

В Днепровском районе:

  • б-р Игоря Шамо, 2/7
  • ул. Амвросия Бучмы, 10
  • ул. Андрея Малышко, 4-А
  • ул. Ивана Мыколайчука, 9
  • ул. Миропольская, 25
  • ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2
  • ул. Пражская, 1/35
  • ул. Радужная, 4
  • ул. Регенераторная, 5-В
  • ул. Юрия Шумского, 1
  • просп. Соборности, 2/1
  • просп. Соборности, 4
  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и б-ра Игоря Шамо
  • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского
  • пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова
  • пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского

В Оболонском районе:

  • ул. Бережанская, 22
  • ул. Вышгородская, 44
  • ул. Героев Днепра, 30
  • ул. Героев Днепра, 32
  • ул. Героев Днепра, 34
  • ул. Ивана Ивашкевича, 6/8-А
  • ул. Иорданская, 17
  • ул. Маршала Малиновского, 3
  • ул. Маршала Малиновского, 12
  • ул. Маршала Малиновского, 34
  • ул. Александра Архипенко, 6-А
  • площадь Оболонская, 6 (локация № 1)
  • площадь Оболонская, 6 (локация № 2)
  • площадь Оболонская, 6 (локация № 3)
  • просп. Героев Сталинграда, 27
  • просп. Героев Сталинграда, 46
  • просп. Минский, 2
  • просп. Оболонский, 1-Б
  • просп. Маршала Рокоссовского, 3/4

В Подольском районе:

  • ул. Верхний Вал, 16
  • ул. Вышгородская, 45 (возле магазина “Варус”)
  • ул. Вышгородская, 21/6
  • ул. Маршала Гречко, 18
  • ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1)
  • ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2)
  • просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса)
  • просп. Георгия Гонгадзе, 20
  • просп. Правды, 39
  • просп. Правды, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локация № 1)
  • просп. Правды, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локация № 2)
  • просп. Правды, 66 (локация № 1)
  • просп. Правды, 66 (локация № 2)
  • просп. Свободы, 2
  • ул. Ивана Кавалеридзе, 1
  • ул. Юрия Кондратюка, 2

В Соломенском районе:

  • б-р Чоколовский, 19-21
  • ул. Соломенская, 39
  • б-р Чоколовский, 22