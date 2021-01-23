«Geek Journal» vs 1+1: медиахолдинг отрицает отзыв жалоб

Об этом говорится в заявлении 1+1.

“Сейчас эти видео, на которые креатор вышеупомянутого канала не имел авторских прав, на видеохостинге отсутствуют, что и было целью жалоб”, – говорится в заявлении.

В медиахолдинге подчеркнули, что “жалобы были направлены в связи с незаконным использованием автором контента и с целью защиты собственного контента”.

“Канал был заблокирован непосредственно по решению видеохостингв YouTube. Первый “страйк” от видеохостинга канал получил за нарушение авторских прав еще осенью 2020 года. После первого предупреждения от YouTube использование контента 1+1 media незаконным способом продолжилось, а инициативы урегулировать ситуацию с правообладателем не было”, – отметили в 1+1.

В компании продолжают утверждать, что видео с контентом 1+1 нашла система мониторинга SUDUM, хотя соучредитель “Geek Journal” Тайлер Андерсон утверждает, что контент выискивали в ручном режиме.

Напомним, что несколько часов назад соучредитель канала и ведущий Алексей Коваленко, он же Тайлер Андерсон, в видеообращении заявил, что 1+1 под давлением общественности решил отозвать свои жалобы. Однако команда не уверена, что это конец конфликта.