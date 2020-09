Об этом идет речь в статье Тома Хейнс для портала Vice.

Хейнс рассказывает об этой тенденции на примере одного парня по имени Зак, который познакомится с неким Джейком в Tinder. Высокий подкаченный и загорелый парень приглянулся Заку, симпатия оказалась взаимной — в приложении образовалась пара. Джейк сразу же перевел разговор в Instagram и попросил собеседника подписаться. После отказала Джейк удалил Зака из пар.

Вскоре после инцидента Зак снова наткнулся на Джейка в Сети. В этот раз благодаря тому, что Джейк и его отец ведут аккаунт на британском сервисе OnlyFans, на котором пользователи могут за платную подписку делиться с фолловерами различным контентом, в том числе — эротическими видео и фото. Ссылка на платный сервис как раз и можно найти в Instagram парня.

Father and son content being uploaded on OF😈https://t.co/G2KG99qOir pic.twitter.com/CrYLqotSey

— Jake Herbert Top 0.1% (@HerberttJake) September 21, 2020