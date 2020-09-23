Гетеросексуальные мужчины используют гей-приложения для знакомтсв, чтобы привлечь больше подписчиков на сервисе для распространения эротического (и не только) контента OnlyFans.

Об этом идет речь в статье Тома Хейнс для портала Vice.

Хейнс рассказывает об этой тенденции на примере одного парня по имени Зак, который познакомится с неким Джейком в Tinder. Высокий подкаченный и загорелый парень приглянулся Заку, симпатия оказалась взаимной — в приложении образовалась пара. Джейк сразу же перевел разговор в Instagram и попросил собеседника подписаться. После отказала Джейк удалил Зака из пар.

Вскоре после инцидента Зак снова наткнулся на Джейка в Сети. В этот раз благодаря тому, что Джейк и его отец ведут аккаунт на британском сервисе OnlyFans, на котором пользователи могут за платную подписку делиться с фолловерами различным контентом, в том числе — эротическими видео и фото. Ссылка на платный сервис как раз и можно найти в Instagram парня.

Father and son content being uploaded on OF😈https://t.co/G2KG99qOir pic.twitter.com/CrYLqotSey — Jake Herbert Top 0.1% (@HerberttJake) September 21, 2020

“Я разговаривал с десятками геев в Twitter и на различных форумах с похожими историями о метче с Джейком в приложениях для знакомств, но меня перенаправили в Instagram, где ссылка на его OnlyFans является предметом гордости, размещенным в его биографии”, — пишет Хейнс.

Примечательно, что в Джейк не скрывает, что гетеросексуален. В частности, в интервью порталу The Tab он рассказал, что и у него, и у его отца, есть партнерши.

Автор статьи отмечает, что идея “gay for pay” (изображать геи, если за это платят) не нова. Однако теперь эта идея перешла на новый уровень.

“Gay for pay” для гетеросексуальных людей также стара, как порно. И OnlyFans полон гетеросексуальных мужчин с большинством геев среди подписчиков. Но тактика Джейка сигнализирует о прибытии новой группы гетеро-мужчин, использующих такие приложения, как Tinder и Grindr, для нацеливания на то, что они считают прибыльным рынком”, — отметил Хейнс.

Еще один пример — Энтони, он же Джонни Ричард, который начал свою деятельность на OnlyFans после потери работы из-за COVID-19.

В интервью изданию Энтони рассказал, что сперва пытался продвигать свой контент среди гетеросексуальных людей, а потом переключился на Tinder для геев и количество подписчиков, следовательно, и заработок, мгновенно увеличились. По словам Энтони, за его контент по сей платят преимущественно парни.

Мужчина рассказал, что схема достаточно простая: он собирает как можно больше парней в приложении и честно говорит им, что просто собирает подписчиков на OnlyFans. Дальше выбор за ними.

Примечательно, что некоторые приложения для знакомств начали блокировать пользователей за упоминание OnlyFans и использование ссылок на сервис. Но обойти ограничение легко, можно просто перевести беседу в другое приложение.

По словам Хейнса, некоторые такие пользователи успели собрать “клиентскую базу” еще до того, как завели OnlyFans. Например, мужчина по имени Дэвид рассказал, что завел знакомство с большим количеством мужчин-геев, работая в клубе.

Подписчики, по словам опрошенных журналистом авторов, такое положение вещей устраивает. Да и сама маркетинговая стратегия работает успешно и приносит деньги, в которых некоторые особенно нуждаются сейчас, по время пандемии.

Между тем пользователи гей-приложений выражают негодование из-за того, что такая тенденция появилось. Они отмечают, что теперь кажется, что каждый собеседник на самом деле не хочет общаться, а только ищет способ заработать.

Те, кому маркетинговая стратегия не по душе, есть и среди заядлых юзеров OnlyFans. Шон, один пользователей, создающий контент для геев, говорит:

“Честно говоря, это звучит очень коварно и сомнительно. Я думаю, что для некоторых людей это сработает в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе вы получите сообщество, которое обижается на вас за обман и можете даже получить порцию ненависть”.

Именно такое сообщество начало формироваться вокруг Джейка, упомянутого ранее. На форумах его обману посвящены целые ветки.

Сам же Джейк ничего неправильного в своих действиях не видит. При этом он все больше адаптирует свой контент для гомосексуальных подписчиков и поделился планами о том, что в будущем хочет снимать эротические видео с другими мужчинами для своего канала.