Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл совместно с частной космической компанией Rocket Lab запустит в космос садового гнома Gnome Chompski из игры Half-Life 2.

Об этом сообщает PC Gamer.

Гейб Ньюэлл пожертвует доллар за каждого зрителя трансляции запуска Electron, который посмотрит эфир в течение 24 часов. Деньги будут переданы в отделение интенсивной терапии новозеландской детской больницы Starship.

Старт пройдет с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии, где расположен филиал Rocket Lab.

На орбиту на ракете-носителе Electron отправят 30 спутников от разных компаний с научной целью.

Гнома высотой 15 см прикрепят к ступени Electron и с его помощью проверят новую технологию 3D-печати, которую впоследствии могут начать использовать в космической промышленности.

Обратно фигурка не вернется, поскольку сгорит при входе в атмосферу во время спуска с орбиты.

Гнома Chompski создала новозеландская компания Weta Workshop. Отправка его в космос отсылает к миссии в Half-Life: Episode Two.

Запуск Electron запланирован на 16 ноября, посмотреть его можно будет по ссылке.