Об этом сообщает PC Gamer.
Гейб Ньюэлл пожертвует доллар за каждого зрителя трансляции запуска Electron, который посмотрит эфир в течение 24 часов. Деньги будут переданы в отделение интенсивной терапии новозеландской детской больницы Starship.
Старт пройдет с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии, где расположен филиал Rocket Lab.
На орбиту на ракете-носителе Electron отправят 30 спутников от разных компаний с научной целью.
Гнома высотой 15 см прикрепят к ступени Electron и с его помощью проверят новую технологию 3D-печати, которую впоследствии могут начать использовать в космической промышленности.
Обратно фигурка не вернется, поскольку сгорит при входе в атмосферу во время спуска с орбиты.
Гнома Chompski создала новозеландская компания Weta Workshop. Отправка его в космос отсылает к миссии в Half-Life: Episode Two.
Запуск Electron запланирован на 16 ноября, посмотреть его можно будет по ссылке.
- Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, в субботу, 24 октября, успешно вывела на орбиту Земли новую партию из 60 спутников, предназначенных для создания глобальной интернет-сети Starlink.