Гелікоптер Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) Ingenuity зробив своє перше кольорове зображення з висоти 5,2 метра над поверхнею Марса під час свого другого польоту.

Про це повідомляє NASA.

Тепер він готується до третього польоту, запланованого на неділю, 25 квітня.

Ingenuity автономно пролетів майже 52 секунди під час свого другого польоту, піднявшись на 4,9 метра в атмосфері Марса. Після короткого зависання він нахилився під кутом 5 градусів і перемістився в бік на 2,1 метра.

Гелікоптер знову завис на місці, зробивши три оберти. Це дозволило кольоровій камері Ingenuity зробити знімки в різних напрямках, перш ніж Ingenuity знову торкнувся поверхні планети в центрі аеродрому. Гелікоптер збирав чорно-білі зображення за допомогою своєї навігаційної камери тільки під час першого польоту 19 квітня.

Кольорове зображення, опубліковане NASA, є першим, зробленим літальним апаратом на Марсі. По обидва боки можна побачити посадкові майданчики двох з чотирьох опор гелікоптера.

Внизу зображення видно тінь від Ingenuity на поверхні Марса і сліди, залишені марсоходом Perseverance.

Також видно марсіанський горизонт у верхньому правому і лівому кутах фотографії.

Команда Ingenuity вважає, що це зображення допомагає продемонструвати унікальну здатність гелікоптера до повітряної розвідки.

Місія NASA Mars 2020

У лютому четвертий марсохід NASA Perseverance прибув на Марс у лютому 2021 року. Всередині ровера було розміщено гелікоптер Ingenuity. Він використовуватиметься для вивчення можливостей гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса. Також Ingenuity потрібний для здійснення аерофотозйомки місцевості для визначення потенційних цілей марсохода та для вивчення важкодоступних ділянок планети.

Марсохід під час своєї багаторічної місії шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшого передавання на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс.