Дудл появился на стартовой странице поисковика.
В игре нужно помогать коту бороться с привидениями и другими упырями. Для этого следует с помощью курсора рисовать символы, которые находятся над головами у противников.
СПРАВКА. Хэллоуин — современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых.
- Художник из Далласа (США, штат Техас) Стивен Новак создал очень реалистичные декорации на Хэллоуин — муляжи трупов с прострелеными головами, лужи крови, пакеты с частями тела — и украсил ими свой участок возле дома. К нему несколько раз приезжала полиция.