Компания Google представила новую интерактивную дудл-игру, посвященную Хэллоуину, который в мире будут отмечать 31 октября.

Дудл появился на стартовой странице поисковика.

В игре нужно помогать коту бороться с привидениями и другими упырями. Для этого следует с помощью курсора рисовать символы, которые находятся над головами у противников.

СПРАВКА. Хэллоуин — современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых.