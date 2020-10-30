В ніч з 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах світу святкують Геловін, який є один з найпопулярніших містичних свят.

#Буквы рассказывают об истории и традициях праздника.

История праздника

Хэллоуин – это кельтский язычнический праздник. Племена, проживающие на территории нынешних Ирландии, Шотландии и Англии делили год на два сезона – зиму и лето, и 31 октября был последним днем в году.

Считалось, что именно в ночь с 31 октября на 1 ноября злые духи приходили в мир людей. Для того, чтобы защититься от них, было принято наряжаться в страшные костюмы. Примерно в XVI веке сложилась традиция выпрашивания сладостей ночью 31 октября.

Когда в 19 веке многие ирландцы, шотландцы и англичане эмигрировали в Америку, праздник перекочевал вместе с ними.

Обычай надевать карнавальные костюмы и носить с собой “светильник Джека” появился только в начале XX века, но в обмен на деньги или еду изначально нужно было предлагать разные развлечения.

Стоит отметить, что название Хэллоуина (Halloween) впервые упоминается в 1745 году. Слово происходит от английского Hallowe’en – сокращение выражения All Hallow’s Eve – вечер (канун) Дня всех святых, который в свою очередь расшифровывается как All Hallowed Souls Eve – дословно: Вечер всех святых душ.

Традиции Хэллоуина

Мистический праздник принято отмечать с соответствующими атрибутами.

Главным аксессуаром Хэллоуина является тыква, на которой вырезана жуткая мордочка. Считается, если вставить внутрь такой тыковки свечу, свет Джека будет отгонять злых духов Хэллоуина.

Джеком, по легенде, звали кузнеца-пьяницу, которому дважды удалось обмануть дьявола и заставить его дать обещание после смерти не забирать его душу в ад. Но так как жизнь Джека прошла в пьянстве и грехе, после смерти в рай его не пустили. Однако и в ад его также забирать из-за обещания не стали. Теперь Джек скитается по земле и никак не может найти себе места.

Также в праздник дети и взрослые переодеваются в костюмы разных нечистых сил: привидений, вампиров, ведьм и т.д.

Еще одной традицией является украшение дома. Перед ним также ставят “светильник Джека”. А домохозяйки готовят угощения в форме пауков, приведений, “ведьминых пальцев”.

Хэллоуин в Украине

В Украине праздник стали отмечать относительно недавно. Наиболее активно его отмечает молодежь, но есть много скептиков, которые считают праздник чужой традицией.

В ночных клубах традиционно в ночь с 31 октября на 1 ноября устраивают Halloween-party, где действует обязательный дресс-код. Также проводят разные конкурсы – на лучший костюм и на самый страшный грим.