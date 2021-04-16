Гельсінська комісія США закликала до стримування режиму Путіна

Про це сказано в заяві комісії.
Голова Гельсінської комісії, сенатор Бен Кардін, а також член комісії Роджер Уїкер, назвали рішення президента США Джо Байдена щодо запровадження санкцій проти Росії – “сміливим”.
“Президенту потрібно відверто говорити з Росією про наслідки її дій. Нам потрібно буде дотримуватися цього курсу і продовжувати використовувати Закон Магнітського і виконавчу владу для подальшого стримування цього небезпечного режиму”, – заявив Кардін.
Однак Уїкер переконаний, що санкції матимуть “мінімальний ефект” проти путінського режиму.
“Чим довше ми чекаємо, щоб Москва відчула реальні наслідки за свої зловмисні дії, тим довше російський народ буде продовжувати страждати від жорстокого авторитарного режиму Путіна”, – заявив Уїкер.
Довідка. Гельсінська комісія (Baltic Marine Environment Protection Commission, The Helsinki Commission, HELCOM) – комісія з захисту морського середовища Балтійського моря. Створена в результаті підписання Гельсінської конвенції 1992 року й об’єднує такі країни як Швеція, Данія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Німеччина, Польща і Росія.
15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації.
Під дію санкцій потрапили:
- 32 юридичні та фізичні особи, які здійснювали спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року, а також інші акти дезінформації та втручання;
- 10 російських дипломатів, яких США висилають з Вашингтону;
- 6 російських технологічних компаній, які, за даними США, підтримують російські спецслужби;
- 8 фізичних та юридичних осіб через окупацію Криму.
Фінансовим установам США з 14 червня заборонена пряма купівля боргових цінних паперів у Центрального банку, Мінфіну та Фонду нацдобробуту РФ. Відтак, США можуть впливати на внутрішній борг Росії, у разі необхідності.
- Експерт пояснив #Буквам, що означають нові санкції США проти РФ. Детальніше про це – у матеріалі.
- Північноатлантичний альянс підтримав рішення Сполучених Штатів Америки ввести нові санкції проти Росії.
- Європейський союз також виразив солідарність Сполученим Штатами Америки, які ввели нові санкції проти Російської Федерації.
- П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що Україна має приєднатися до нових санкцій США проти Росії.