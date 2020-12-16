Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

“Искренне благодарен партнерам Украины за поддержку нынешней усиленной резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Ее принятие очередной раз доказывает, что мир солидарен с Украиной в непризнании русской попытки аннексии Крыма”, – написал он.

“Резолюция призывает государства-члены усилить давление на Россию в международных рамках, чтобы она выполнила свои обязательства по международному праву как оккупационная держава, а также предоставить доступ к Крыму международным мониторинговым миссиям”, – отметил Кулеба.

Документ поддержали 64 члена ООН, против высказались 23 страны во главе с Российской Федерацией, страной-оккупантом Крымского полуострова, воздержались 86 стран, передает “Укринформ”.

В резолюции отмечается, что РФ продолжает дискриминацию жителей полуострова: крымских татар, украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам.

Кроме того, осуждается нарушение прав человека в оккупированном Крыму, попытка аннексии и временная оккупация полуострова Россией. Документ также обращает внимание на навязывание крымчанам российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и голосований, изменение демографического состава населения и подавления национальной идентичности.

Фото: “Укринформ”

Резолюция также осуждает незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму. Отдельно отмечается, что органы и должностные лица Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными и их следует называть исключительно “оккупационными органами Российской Федерации”.

Проект резолюции был поддержан в ноябре Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам. Соавторами резолюции выступили Украина, Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и другие страны-партнеры Украины.