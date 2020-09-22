Об этом сообщили на сайте организации.

Во вторник, 22 сентября, состоится открытие виртуального заседания Генассамблеи высокого уровня, которое начнется с выступления генсекретаря.

Для участия в заседания в режиме офлайн допустят только по одному дипломату от 193 стран. Их соберут в зале с учетом правил социального дистанцирования и масочного режима. Запрещены объятия и рукопожатия, как форма приветствия.

Главы государств также будут выступать онлайн. В большинстве, это будут записанные выступления.

Большинство запланированных мероприятий будут проходить виртуально.

Выступления в ходе общих дебатов продлятся до 26 сентября.

В первый день, 22 сентября, ожидаются выступления президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и лидер Китая Си Цзиньпина.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Генассамблее в среду, 23 сентября.

Далее последует двухдневный перерыв, а все мероприятия завершатся утром 29 сентября.

Стоит отметить, что во время каждой сессии Генассамблеи ООН проводятся сотни встреч и мероприятий, направленных на развитие международных отношений.

За время существования ООН сессии ни разу не отменяли с 1945 года, но переносили в 2001 году по причине теракта 11 сентября в США. Еще один перенос сессии, в 1964 году, был вызван финансовым кризисом.