Генассамблея ООН 3 и 4 декабря проведет специальную сессию по ответам на вызовы пандемии COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

В ООН отмечают, что пандемия COVID-19 – это не только величайший глобальный кризис в области здравоохранения с момента создания Организации Объединенных Наций. Это также гуманитарный, социально-экономический кризис, кризис в области безопасности и прав человека.

“Международное сообщество может переломить этот кризис с помощью коллективных, скоординированных действий по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и целей устойчивого развития. С помощью этой структуры страны могут разрабатывать стратегии для смягчения последствий COVID-19, восстановления, дальнейшего развития”, – говорится в сообщении.

В заседании примут участие главы государств, правительств, профильных ведомств из более 150 стран мира, генсек ООН, президенты Генассамблеи, Экономического и социального совета (ЭКОСОС), глава ВОЗ, и другие представители международных организаций.

Выступления иностранных лидеров планируются в интерактивном режиме.