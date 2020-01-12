Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что такое решение продиктовано тем, что страны не выплачивали установленные взносы и их задолженности превысили сумму платежей за последние два года.
Уточняется, что права голоса были лишены, согласно 19 статье устава ООН, Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика.
Так наибольшая задолженность оказалась у Венесуэллы, которая должна более $21 млн.
Также в списке должников находятся Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, которые пока не лишены права участвовать в голосовании на сессии ГА.
- В понедельник, 9 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая, в частности, призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта вывести свои войска из Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.