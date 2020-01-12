Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что такое решение продиктовано тем, что страны не выплачивали установленные взносы и их задолженности превысили сумму платежей за последние два года.

Уточняется, что права голоса были лишены, согласно 19 статье устава ООН, Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика.

Так наибольшая задолженность оказалась у Венесуэллы, которая должна более $21 млн.

Также в списке должников находятся Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, которые пока не лишены права участвовать в голосовании на сессии ГА.