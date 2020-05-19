Народные депутаты Верховной Рады сегодня на заседании предварительно одобрили переименование Дня защитника Украины на День защитников Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ поддержал 261 депутат.

Отмечается, что по данным Министерства обороны, сегодня в Вооруженных Силах Украины служат 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 – старшие офицеры.

Кроме того, статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлено 9916 женщинам, также 166 женщин-военнослужащих в период с 2014 года отметили государственными наградами Украины.

Отмечается, что употребление корректных названий позволяет адекватно отразить роль обоих полов – и женщин, и мужчин в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Поэтому с целью чествования мужества и героизма женщин и мужчин – защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, нардепы в первом чтении поддержали изменение названия государственного праздника День защитника Украины на День защитников Украины.