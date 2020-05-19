Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документ поддержал 261 депутат.
Отмечается, что по данным Министерства обороны, сегодня в Вооруженных Силах Украины служат 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 – старшие офицеры.
Кроме того, статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлено 9916 женщинам, также 166 женщин-военнослужащих в период с 2014 года отметили государственными наградами Украины.
Отмечается, что употребление корректных названий позволяет адекватно отразить роль обоих полов – и женщин, и мужчин в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.
Поэтому с целью чествования мужества и героизма женщин и мужчин – защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, нардепы в первом чтении поддержали изменение названия государственного праздника День защитника Украины на День защитников Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки на передовую в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) встретился с украинскими бойцами и вручил им государственные награды.