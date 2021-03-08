Об этом она сказала в видеообращении, опубликованном на странице “Европейской Солидарности” в Facebook.
“Нам действительно давно пора сломать стереотипы, что “мужчина не может воспитывать ребенка”, а женщина “не может занимать руководящие должности или быть политиком”. Научиться воспринимать каждого человека прежде всего как личность, и оценивать как профессионала своего дела. Именно от такого подхода сможет выиграть и общество, и страна. Ведь мы знаем множество отечественных и мировых примеров, когда мужчины становились непревзойденными поварами, воспитателями и учителями, а женщины возглавляли партии, движения, правительства и страны. И это меняло мир к лучшему”, – сказала Марина Порошенко.
Она напомнила, что в международных отчетах Украина до сих пор занимает не лучшие места из-за низкой вовлеченности женщин в политику. Сейчас в украинском парламенте только 21% женщин, а в правительстве только 3 женщины-министра.
Вместе с тем Порошенко отметила, что фракция “Европейской Солидарности” в Верховной Раде на 30% состоит из женщин, а на довыборы выдвинула еще двух – Марусю Зверобой и Юлию Кузьменко. Киевский городской совет также представлен 30% депутаток.
По ее словам, обществу сложно поддерживать идею привлечения женщин в большую политику, когда чиновники публично выражают “пещерно-патриархальные взгляды – и тем самым не разрушают, а наоборот формируют еще большие стереотипы, например, позволяя себе сравнивать женщин Украины с туристическими брендами”.
“Мы все также слышали историю, которая недавно случилась с депутатом “Европейской Солидарности” в Ровенской области [Оксаной Майбородой], когда ее затравили только за то, что на публичное мероприятие она пришла с собственным ребенком. И в этом контексте очень важным является принятие соответствующего законодательства о привлечении к административной ответственности за проявления сексизма, ведь страна без дискриминации и сексизма – это европейская страна”, – говорит Порошенко.
- Ранее пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко поздравил украинок с праздником 8 марта и отметил, что современная женщина – это не только мать и хранительница, но и спасительница и защитница.
- Напомним, сегодня в мире отмечают 8 марта – Международный женский день.