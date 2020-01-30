Об этом сообщает портал Emojipedia.
В среду, 29 января консорциум Unicode объявил, что список эмодзи на 2020 год завершен. У большинства пользователей 117 новых смайликов появятся на устройствах с обновлениями программного обеспечения в течение 2020 года.
В рамках анонса Unicode опубликовал файлы данных и диаграммы для Emoji 13.0, с примерами изображений, показанными в диаграммах. Как и во всех новых релизах смайликов, внешний вид каждого смайлика зависит от платформы. Emojipedia подготовили свои версии в глянцевом стиле, чтобы продемонстрировать, как приблизительно новые смайлы будут выглядеть на основных платформах, таких как iOS, Android, WhatsApp или Twitter.
Дополнения включают в себя, например, гендерно-нейтральную версию Санта Клауса, мужчины с фатой и женщину в смокинге, популярный напиток Bubble Tea, несколько версий людей (мужчину, женщину и гендерно-нейтральное лицо), кормящих ребенка. Также появятся человеческие органы и необычные животные — червяки, бизоны и бобры.
А этом ролике все новые смайлы показаны вблизи:
Справка. Эмодзи – популярные символы, которые широко используются преимущественно в Интернете. Само слово “эмодзи” является японским выражением, что в переводе звучит как “слово в картинке”. В первые символы были разработаны в 1990 году сотрудником коммуникационной компании Джереми Берджу. С 2011 года компания Apple включила эмодзи в раскладку клавиатуры для своих смартфонов.
- В октябре 2019 года Apple выпустила 398 новых эмодзи в обновленной версии iOS. Среди новинок — сотни гендерно-нейтральных смайлов и многое другое.
- 24 марта компания Apple предложила консорциуму Unicode новый набор эмодзи, которые посвящены людям с ограниченными возможностями.