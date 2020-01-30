Об этом сообщает портал Emojipedia.

В среду, 29 января консорциум Unicode объявил, что список эмодзи на 2020 год завершен. У большинства пользователей 117 новых смайликов появятся на устройствах с обновлениями программного обеспечения в течение 2020 года.

В рамках анонса Unicode опубликовал файлы данных и диаграммы для Emoji 13.0, с примерами изображений, показанными в диаграммах. Как и во всех новых релизах смайликов, внешний вид каждого смайлика зависит от платформы. Emojipedia подготовили свои версии в глянцевом стиле, чтобы продемонстрировать, как приблизительно новые смайлы будут выглядеть на основных платформах, таких как iOS, Android, WhatsApp или Twitter.

Дополнения включают в себя, например, гендерно-нейтральную версию Санта Клауса, мужчины с фатой и женщину в смокинге, популярный напиток Bubble Tea, несколько версий людей (мужчину, женщину и гендерно-нейтральное лицо), кормящих ребенка. Также появятся человеческие органы и необычные животные — червяки, бизоны и бобры.