Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что после смерти Стива Джобса в 2011 году, компания Apple была оценена примерно в $350 млрд, а под руководством Кука капитализация компании выросла почти до $2 трлн.

Большая часть состояния Кука состоит из премий в виде акций, предоставленных ему, после того как он присоединился к Apple в 1998 году.

Кроме того, он получил огромную награду в виде акций с ограниченным доступом в свой первый день в качестве генерального директора.

На данный момент Кук владеет немного меньше, чем миллионом акций Apple, или около 0,02 % от общего количества бумаг. Их стоимость оценивается в 375 млн долларов. Еще около 650 млн долларов он получил в виде доходов от продажи акций, дивидендов и других компенсаций.