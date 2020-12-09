Об этом сообщает американский телеканал CNN.

“Когда она бойкотировала нас, наши продажи фактически выросли на 1000%. Она получила звание работника месяца за то, что привлекла внимание к Goya и адобо”, – сказал Унануэ во время радиоинтервью с The Michael Berry Show в понедельник.

При этом данные о продажах Goya не разглашаются.

Во вторник Окасио-Кортес написала в Twitter, что не призывала к бойкоту. Ее твит был частью негативной реакции, с которой компания Goya столкнулась в июле после выступления Унануэ в Белом доме, восхваляющего президента Дональда Трампа. Он был приглашен в Белый дом в рамках инициативы администрации о латиноамериканском процветании.

В ответ Окасио-Кортес поделилась видео с замечаниями в адрес Унануэ, сказав: “О, смотрите, это звук того, как гуглила рецепт “как сделать свое собственное адобо”. Она поделилась снимком экрана с текстом, в котором описывался домашний рецепт адобо.

Окасио-Кортес заявила, что не призывала к бойкоту Goya: “Нет, я просто погуглила, как сделать собственное адобо”. Конгрессмен из Нью-Йорка раскритиковала освещение ее высказываний в СМИ, в частности то, что телеканал Fox News назвал это бойкотом.

Адобо – способ приготовления свинины – тушение с уксусом, соевым соусом и приправами.