Генеральный директор Торговой палаты США Том Донохью заявил, что Дональд Трамп не должен задерживать передачу власти избранному президенту Джо Байдену.

Об этом он сказал в комментарии изданию Axios.

“Избранный президент Байден и окружающая его команда обладают богатым опытом исполнительной власти, который должен позволить им сразу приступить к делу. Администрация Трампа может продолжать судебные разбирательства для подтверждения результатов выборов, ради безопасности и благополучия американцев, но она не должна задерживать переход ни на минуту”, – сказал Донохью.

Отмечается, что даже руководители бизнеса, которые поначалу сдерживались, теперь говорят, что Трампу нужно двигаться дальше.

Кроме гендиректора Торговой палаты, подобное мнение высказали и генеральный директор Национальной ассоциации производителей Джей Тиммонс, а также генеральный директор финансового холдинга JPMorgan Chase Джейми Даймон.