Гендиректор «Укроборонпрома» заболел COVID-19 во время поездки в Японию

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заболел COVID-19. Положительный тест он получил во время рабочего визита в Японию.

Об этом он сообщил в Facebook.

“С 16 марта я в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19”, – написал он.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции и остается на связи с командой концерна по рабочим вопросам дистанционно.

“Несмотря на то, что не смогу лично принять участие в переговорах, я уверен, что этот важный исторический визит, организованный по приглашению японской стороны и качественно подготовленный командой нашего посла в Японии, будет успешным и результативным”, – заявил Гусев.