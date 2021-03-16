Гендиректор «Укроборонпрома» заболел COVID-19 во время поездки в Японию

Об этом он сообщил в Facebook.
“С 16 марта я в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19”, – написал он.
Он добавил, что чувствует себя хорошо, находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции и остается на связи с командой концерна по рабочим вопросам дистанционно.
“Несмотря на то, что не смогу лично принять участие в переговорах, я уверен, что этот важный исторический визит, организованный по приглашению японской стороны и качественно подготовленный командой нашего посла в Японии, будет успешным и результативным”, – заявил Гусев.
- 2 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко публично вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield.