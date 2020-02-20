Об этом он заявил в эфире канала “Украина 24”.

“Моя зарплата привязана к зарплате почтальона. Это 200 раз минимальная зарплата. Это 836 000 гривен в месяц”, – сказал Смелянский.

Он добавил, что для руководителя государственного предприятия, один случай по финансовому мониторингу может стоить 204 000 гривен штрафа. Эта сумма, по словам Смелянского, “лично на генерального директора”.

“Я оплатил последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблем. Поэтому всегда ж все считают, сколько может быть”, – сказал он.

Гендиректор “Укрпочты” также объяснил, что его зарплата установлена постановлением Кабинета Министров.

“Это установлено постановление Кабинета Министров Украины, как рассчитываются зарплаты в госпредприятиях, согласно размерам государственных предприятий. Та имеет значение выручка, количество сотрудников”, – отметил он.

(На видео с 6:40)

Напомним, ранее сообщалось, что ежемесячный оклад гендиректора “Укрпочты” Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять почти 2 млн гривен.

В 2020 году в финансовый план компании заложена заработная плана для руководителя на 440 тысяч больше — 1 млн 887 тысяч. В эту сумму входит должностной оклад (716,5 тысяч гривен), ежемесячная премия (694 тысячи гривен) и другие выплаты, предусмотренные законодательством (456,5 тысяч гривен).