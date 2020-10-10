Об этом он написал на личной странице в Facebook.

Он сообщил, что ранее ездил за границу, после чего принял решение остаться на самоизоляции. В это время оказалось, что он заразился COVID-19.

“Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19… Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушёл на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно”, – сообщил Смелянский.

По его словам, сейчас он работает дистанционно. Также он написал, что все запланированные встречи состоятся.

“Поэтому работаю и сегодня и все встречи, которые назначены на ближайшее время состоятся – я буду работать дистанционно, пока не получу отрицательный тест”, – пояснил глава “Укрпочты”.

Напомним, ранее сообщалось, что ежемесячный оклад гендиректора “Укрпочты” Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять почти 2 млн гривен.

В 2020 году в финансовый план компании заложена заработная плана для руководителя на 440 тысяч больше — 1 млн 887 тысяч. В эту сумму входит должностной оклад (716,5 тысяч гривен), ежемесячная премия (694 тысячи гривен) и другие выплаты, предусмотренные законодательством (456,5 тысяч гривен).