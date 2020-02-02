Об этом сообщается на сайте компании.

H&M объявила о масштабных перестановках в руководстве: в отставку ухошел председатель совета директоров компании Стефан Перссон, занимавший этот пост около 20 лет. Его преемником на этом посту станет его сын Карл-Йохан Перссон, до этого бывший генеральным директором H&M.

На освободившуюся должность гендиректора H&M решили назначить Хелену Хельмерссон, ранее занимавшую должность исполнительного директора в H&M.

Она займет этот пост сразу же, а Карл-Йохан Перссон сможет возглавить совет директоров только после ежегодной встречи акционеров в мае.

Отметим, что семье Перссон — потомкам основателя H&M Эрлинга Перссона — принадлежит контрольный пакет акций компании.

В последнее десятилетие H&M переживала не лучшие времена, ее доходы неуклонно снижались, а конкуренция в отрасли, прежде всего с испанской Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и др.), усиливалась. Но за последний год дела компании улучшились, а сейчас одновременно с сообщением о смене состава руководства она представила отчет о первом с 2015 года росте годовой прибыли. Прибыль выросла на 5,5%, до 13,4 млрд шведских крон ($1,4 млрд), в четвертом квартале прибыль выросла почти на четверть, до $568,6 млн. За прошлый год акции H&M показали рост более чем на треть.

Фото: Hennes & Mauritz AB

Хельмерссон считается одной из самых влиятельных женщин в розничной торговле во всем мире. Отмечается, что Хельмерссон будет не только выступать с инициативами по повышению устойчивости в модной компании, но и сотрудничать с политиками и заинтересованными сторонами на новых рынках, чтобы стимулировать продажи.