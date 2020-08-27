Кевин Майер покинул пост генерального директора TikTok на фоне споров с администрацией президента США Дональда Трампа и переговоров о продажи компании.

Об этом сообщает издание The Verge.

По данным издания FT, Майер объявил о том, что покидает пост, в электронном письме сотрудникам компании.

“В последние недели, когда политическая среда резко изменилась, я серьезно подумал о том, что нужны корпоративные структурные изменения и о том, что это значит для глобальной роли, на которую я подписался. На этом фоне и потому, что мы ожидаем, что очень скоро достигнем решения, я с тяжелым сердцем хотел бы сообщить вам всем, что решил покинуть компанию”, — говорится в письме, которое цитирует издание.

Представитель TikTok в заявлении для The Verge подтвердил информацию об увольнении Майера.

“Мы благодарим его за время, проведенное в компании, и желаем ему всего наилучшего”, — сказал представитель.

Майер присоединился к TikTok в мае текущего года, оставив должность руководителя отдела прямого потребительского контента в Disney, где он занимался вопросом запуска стриминговой платформы Disney+.