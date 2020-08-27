Об этом сообщает издание The Verge.
По данным издания FT, Майер объявил о том, что покидает пост, в электронном письме сотрудникам компании.
“В последние недели, когда политическая среда резко изменилась, я серьезно подумал о том, что нужны корпоративные структурные изменения и о том, что это значит для глобальной роли, на которую я подписался. На этом фоне и потому, что мы ожидаем, что очень скоро достигнем решения, я с тяжелым сердцем хотел бы сообщить вам всем, что решил покинуть компанию”, — говорится в письме, которое цитирует издание.
Представитель TikTok в заявлении для The Verge подтвердил информацию об увольнении Майера.
“Мы благодарим его за время, проведенное в компании, и желаем ему всего наилучшего”, — сказал представитель.
Майер присоединился к TikTok в мае текущего года, оставив должность руководителя отдела прямого потребительского контента в Disney, где он занимался вопросом запуска стриминговой платформы Disney+.
- Как известно, президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.
- Впоследствии Трамп заявил, что социальную сеть ТikТok может приобрести компания Oracle.
- TikTok подала в суд, чтобы обжаловать запрет, введенный президентом Трампом.