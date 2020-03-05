Министерство по делам ветеранов в новом Кабинете министров возглавил Сергей Бессараб.

#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Ранее, как известно, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц было решено разделить на два министерства.

Биография

Сергей Бессараб родился 13 ноября 1955 года в Старых Кодаках Днепропетровской области. В 1977 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе, в 1990 году – Военную академию им. Фрунзе в Москве, в 2002 году – Национальную академию обороны Украины.

Служил в Закавказском и Одесском военных округах СССР, Северном и Южном оперативных командованиях.

Бессараб женат. Его жена Алла Бессараб.

Карьера

С 2002 года – начальник штаба – первый заместитель командующего армейским корпусом Северного оперативного командования. С 2005 года – начальник территориального управления “Север”.

С мая 2012 года – первый заместитель командующего Сухопутными войсками.

В 2015-2016 годах был командующим АТО. Далее занимал пост замначальника Генштаба ВСУ.

Декларация

Согласно декларации за 2018 год, у Сергея Бессараба есть служебная квартира в Чернигове, а также земельный участок в Черниговской области.

На него также задекларирован легковой автомобиль Toyota. В собственности жены еще один легковой автомобиль Mitsubishi.

Бессараб задекларировал п за 2019 год 887 тысяч 344 гривны заработной платы за работу в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Также в течение года он получил 8 тысяч 995 гривен социальной помощи и свыше 94 тысяч гривен пенсии.

Жена, Алла Бессараб, за год получила 19 тысяч 800 гривен пенсии.

На банковских счетах у министра 100 000 гривен.

Напомним, что в новом Кабинете Министров остаются вакантные должности руководителей министерств.