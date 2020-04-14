Сотрудники Службы безопасности Украины задержали генерал-майора Валерия Шайтанова по подозрению в совершении терактов по заданию российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook

Уточняется, что Шайтанова в частности подозревают в планировании убийства известного добровольца, участника боевых действий на Донбассе чеченского происхождения Адама Осмаева.

“СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют – Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи”, – сказано в сообщении.

Как рассказал глава спецслужбы Иван Баканов, Шайтанов, получивший генеральское звание уже после Революции Достоинства, должен был защищать Украину, однако вместо этого работал против государства.

По мнению Баканова, данное задержание является наиболее масштабной операцией по разоблачению агента за всю историю украинской спецслужбы.

“Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций “А” СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним “Бобиль” у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ – подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств. Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших воинов спецподразделений”, – говорится в сообщении.