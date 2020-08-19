Об этом сообщает Reuters.
Такой шаг в компании пояснили тем, что хотят производить автомобили, которые наименее зависимы от Китая. Именно в Китае производится значительная часть деталей для автомобилей компании, а из-за пандемии коронавируса многие из них были остановлены.
Новый глава GM в Китае Джулиан Блиссетт сообщил, что компания возобновит акцент на роскошные Cadillac. Теперь планируется выпустить еще более крупные, но более экологичные внедорожники, а также – небольшие электромобили.
“Рынок быстро электрифицируется. Cadillac находится на пути к очень сильной электрификации. Buick также собираются электрифицировать”, – сказал Блиссетт.
Также он добавил, что на электику перейдут такие марки авто, как GM Baojun и Wuling.
На сегодняшний день GM продает Chevrolet, Buick и Cadillac в Китае, а также местные бренды Wuling и Baojun, и вместе с немецким Volkswagen остается лидером на автомобильном рынке.
- Компания Tesla Inc, выпускающая одноименные электромобили, стала самым дорогим автопроизводителем Соединенных штатов Америки, обогнав General Motors.