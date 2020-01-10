Коттедж – габаритное помещение, которое требует постоянной уборки. Навести чистоту в загородном доме без посторонней помощи довольно сложная задача. Для того чтобы убрать загородный дом до идеальной чистоты, каждой детали нужно уделить особое внимание, а на это может потребоваться несколько дней и даже больше. Лучше потратить время с пользой и доверить генеральную уборку настоящим профессионалам своего дела – клинерам.

Клининговая компания “Уборка Эксперт” гарантирует что уборка будет выполнена качественно и в самые короткие сроки.

Уборка коттеджа вполне реальна с клининговой компанией, которая успела зарекомендовать себя с наилучшей стороны, по мнению многих заказчиков. Доверие клиентов – главный критерий выбора в клининговой отрасли.

Качественная уборка коттеджа: перечень услуг

На сегодняшний день уборка загородного дома – самый востребованный вид уборки, обусловленный сложностью процедуры. Помощь клининговой компании поможет выгодно сэкономить не только ваши средства, но и время, которое можно провести, например, с близкими людьми или же просто насладиться отдыхом. Специально обученные люди избавят вас от домашних хлопот, на которые порой уходит много времени и сил. Бригада клинеров уберет коттедж всего за несколько часов!

Клинеры с удовольствием выполнят целый ряд мероприятий по уборке коттеджа, а именно:

Проведут сухую и влажную уборку полов.

Вытрут пыль с поверхности и почистят мебель, люстры, гардины, ковры.

Помоют окна, карнизы, подоконники.

Почистят раковину (кухня, ванна), санузел.

Отполируют до блеска деревянные поверхности.

Помоют кухонные поверхности (столы, столешницы, газовая плита, вытяжка).

Наведут порядок в холодильнике (тщательная уборка всех секций).

Вынесут мусор.

Убрать коттедж качественно под силу только профессионалам. Клинеры – специально обученные люди с большим опытом работы. У них есть специальные навыки для выполнения различных видов уборки, профессиональное и мощное оборудование для полного удовлетворения запросов заказчика по уборке загородного дома.

Какую клининговую компанию выбрать для уборки коттеджа?

Этот вопрос волнует многих владельцев загородных домов. Ведь всем хочется сделать правильный выбор, от которого будет зависеть эффективность проделанной работы.

Найти ответственных клинеров не так уж и просто, но вполне реально, если следовать основным критериям выбора:

В команде должны работать опытные специалисты с отзывами реальных клиентов.

Для уборки должны использоваться только безопасные моющие и чистящие средства.

Профессиональные клинеры работают в соответствии нормам и правилам по уборке жилых (коммерческих) помещений.

В случае недовольства заказчика, компания обязана переделать работу заново либо возместить всю ранее оплаченную сумму.

Все работы детально прописываются в договоре, который выдается клиенту для ознакомления с особенностями определенного вида уборки.

Главная задача любой клининговой компании – максимально удовлетворить потребность клиента в качественной уборке. С ответственными, аккуратными и добросовестными клинерами, ваш дом засияет с новой силой!