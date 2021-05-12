Про це повідомляє американський телеканал CBC.
Прокурори підписали листа, адресованого генеральному директору Facebook Марку Цукербергу.
У своєму зверненні вони посилаються на дослідження, яке говорить про зростання проблем з психічним здоров’ям у дітей, які часто користуються соцмережами.
Крім того, на думку прокурорів, діти можуть потрапити на онлайн-шахраїв, маючи свої дані у відкритому доступі.
“Схоже, що Facebook, не відповідає на запит по суспільної проблеми, а створює його. Платформа Instagram Kids створюється переважно для дітей, які б не завели Instagram-аккаунт, якби такого продукту не було. Якщо коротко, то дитяча версія Instagram шкідлива для своєї основної аудиторії по тисячі причин”, – йдеться у листі.
Зараз дітям до 13 років не дозволяється мати обліковий запис в Instagram, якщо в описі профілю не вказано, що акаунтом керує один із батьків або опікун.
- Раніше повідомлялося, що компанія Facebook працює над створенням версії застосунку Instagram для дітей віком до 13 років.