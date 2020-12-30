Генетик объяснил, почему медицина не может преодолеть коронавирус

Об этом он сказал в интервью #Буквам.

Коляда объяснил, что инструменты, которые позволяют изучать вирусы, появились лишь несколько десятков лет назад.

“Вирус – это кусок ДНК или РНК, упакованный в белковую молекулу. “Испанка” продолжалась в 1918 году. Структуру ДНК и РНК мы узнали в 1953 году. Как она работает – в 1960-70 х годах. Грамотно читать эти молекулы мы научились в 1990-х. Работать с большим количеством ДНК и РНК – в 2000 годах”, – пояснил он.

Однако, по его словам, бактерии врачи знают гораздо лучше, потому что с ними начали бороться еще в XIX веке. С вирусами же познакомились гораздо позже, поэтому прицельных препаратов против них очень мало.

“Наибольшего успеха достигла борьба с ВИЧ. Антиретровирусная терапия – это очень большой прорыв, когда буквально за 15 лет с момента открытия вируса удалось найти очень эффективное лекарство. В это вложили огромные ресурсы. Если мы перестанем вкладывать деньги в мужиков, которые гоняют по полю круглый предмет, и направим их в науку, это будет способствовать значительному прогрессу. Нечего будет посмотреть вечером по телевизору, но людей умирать будет меньше”, – отметил врач.

Он также добавил, что “испанка” не исчезла, она модифицировалась под обычный грипп, менее опасен для людей. Поэтому можно рассчитывать на приспособление людей к коронавирусу.

“Такое возможно. Есть вирусы, которые не идут по этому пути – полиомиелит за многие годы не стал безопаснее. Есть вирусы, которые становятся более безопасными, но это перспектива десятков лет. Сейчас мы можем проанализировать испанский грипп, потому что прошло более 100 лет. Во время пандемии азиатского гриппа 1957-1958 годов умер 1 млн человек и сезонный грипп ежегодно уносит до 650 тыс. жизней. Люди вошли в определенную форму взаимодействия с вирусами с точки зрения биологии и социальных процессов”, – резюмировал генетик.