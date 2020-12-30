Об этом он сказал в интервью #Буквам.

Коляда отметил, что “испанка” не исчезла, она модифицировалась под обычный грипп, менее опасен для людей.

“Лучше говорить о приспособлении. Такое возможно. Есть вирусы, которые не идут по этому пути – полиомиелит за многие годы не стал безопаснее. Есть вирусы, которые становятся более безопасными, но это перспектива десятков лет. Сейчас мы можем проанализировать испанский грипп, потому что прошло более 100 лет. Во время пандемии азиатского гриппа 1957-1958 годов умерли 1 млн человек и сезонный грипп ежегодно уносит до 650 тыс. жизней”, – пояснил он.

По словам генетика, люди вошли в определенную форму взаимодействия с вирусами с точки зрения биологии и социальных процессов. Ежегодно всплеск смертности от гриппа приходится на зиму и существует эпидемиологический предел.

“Общество договорились, что гриппу можно отдать определенное количество человеческих жизней, а когда грипп переходит эту границу, мы закрываем школы и говорим, что у нас эпидемия. Надо понимать, что эта граница весьма условна, и мы сами ее установили”, – добавил он.

Кроме того, Коляда отметил, что инструменты, которые позволяют изучать вирусы, появились лишь несколько десятков лет назад.

“Вирус – это кусок ДНК или РНК, упакованный в белковую молекулу. “Испанка” продолжалась в 1918 году. Структуру ДНК и РНК мы узнали в 1953 году. Как она работает – в 1960-70 х годах. Грамотно читать эти молекулы мы научились в 1990-х. Работать с большим количеством ДНК и РНК – в 2000 годах”, – резюмировал он.