Генеральное консульство Республики Польша во Львове на неделю меняет режим работы из-за ухудшения в Украине ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает посольство Республики Польша.

“Генеральное консульство Республики Польша во Львове сообщает, что в связи с эпидемической ситуацией в период с 7 по 14 августа 2020 года учреждение меняет режим работы”, – говорится в сообщении.

В консульстве сообщили, что с 10 августа прекращается прием визовых анкет – как в консульстве, так и в пунктах приема визовых анкет, заявлений с целью получения/продления действия Карты поляка и прием лиц во всех других случаях, которые не требуют неотложного вмешательства консула.

“Граждане Республики Польша, которые оказались в сложной и неожиданной ситуации, требующей безотлагательного вмешательства консула, смогут связаться с консульством по телефону +38 095 2600 200. Это экстренный номер только для граждан Республики Польша, которым нужна консульская помощь”, – говорится в сообщении.

Выдачу документов, поданных в консульство, возобновят с 17 августа 2020.