Сегодня в Украине чествуют память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов. США и Канада обнародовали заявления в знак солидарности с народом Украины.

Так, с заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

“С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал в Украине ужасный голод – геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Миллионы умерли от голода, многие из них дети, а другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании”, – отметил Трюдо.

Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, украинцы выстояли.

“Перед лицом такой жестокости украинцы выстояли. Они твердо держались за свой язык и культуру, несмотря на все попытки режима подавлять и преследовать их. В 1991 году, после более чем полувекового советского гнета и правления, Украина завоевала независимость”, – подчеркнул премьер Канады.

“На протяжении десятилетий зловещая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира. Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эту суровую истину и взять на себя обязательство всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой”, – сказано в заявлении.

Трюдо призвал канадцев почтить память жертв Голодомора и “признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в построение лучшей страны для всех нас”.

Он также подтвердил “непоколебимую поддержку свободной и независимой Украины”.

С заявлением выступило и посольство США в Украине.

“Мы вместе с народом Украины вспоминаем и чтим память миллионов невинных украинцев, которые трагически погибли во время Голодомора 1932-33 годов. Голодомор был ужасным преступлением сталинского режима против украинского народа и человечности. Мы помним об этой ужасной трагедии и никогда о ней не забудем. Наша память – лучший способ предотвратить подобные трагедии в мире в будущем”, – отметила в видеообращении временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Она также подтвердила поддержку Украины со стороны США.

С заявлениями выступили и другие страны. Так, в посольстве Великобритании назвали трагедию Голодомора “одним из самых болезненных эпизодов в истории Украины”.

“Сегодня Украина вспоминает жертв Голодомора. Эта ужасная трагедия, вызванная действиями советских властей того времени, унесла жизни миллионов невинных людей и остается одним из самых болезненных эпизодов в истории Украины”, – отметили в посольстве.

“Сегодня мы чествуем миллионы ни в чем не повинных украинских мужчин, женщин и детей, которые были жестоко убиты во время Голодомора, искусственного голода, организованного тоталитарным коммунистическим режимом в 1932-1933 годах. Мы зажигаем свечу в их память”, – говорится в обращении посольства Швеции в Украине.