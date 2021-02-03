Генпродюсер телеканала «Наш» уволился: в некоторых вещах не могу переступить через себя

Генеральный директор телеканала "НАШ", которым владеет народный депутат Евгений Мураев от "Оппозиционного блока" Евгений Дудник заявил, что уходит со своего поста.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генерального продюсера телеканала НАШ. Мне посчастливилось быть причастным к его созданию, управлять им и привести его к лидерству в сложном и конкурентном регионе – в Киеве. Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но, к сожалению, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением”, – написал Дудник.

Журналист пожелал всем сотрудникам стойкости духа, а руководству телеканала – мудрости в принятии решений.