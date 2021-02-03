Генпродюсер телеканала «Наш» уволился: в некоторых вещах не могу переступить через себя

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генерального продюсера телеканала НАШ. Мне посчастливилось быть причастным к его созданию, управлять им и привести его к лидерству в сложном и конкурентном регионе – в Киеве. Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но, к сожалению, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением”, – написал Дудник.
Журналист пожелал всем сотрудникам стойкости духа, а руководству телеканала – мудрости в принятии решений.
Санкции против каналов “112 Украина”, NewsOne и ZIK
Напомним, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.
Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”.
- Глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя блокирование телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, заявил, что Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду.
- Министерство культуры и информационной политики направит в компании YouTube решения Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина” с просьбой прекратить их функционирование на видеохостинге.
- Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве заявило о поддержке введенных санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком.