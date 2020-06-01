Об этом сообщает издание The Hill.
На вопрос Криса Уоллеса из Fox News, есть ли у афроамериканцев в штате “причины бояться” полиции, Эллисон ответил “к сожалению, да”.
“Есть история, которая повторяется снова и снова”, – добавил Эллисон в “Fox News Sunday”.
“Многие офицеры – великие люди… Я знаю многих из них, и я думаю, что начальник – необыкновенный человек и мэр заслуживает большой похвалы за назначение Аррадондо”, – заявил он.
Медариа Аррадондо – первый афроамериканец, возглавивший департамент полиции Миннеаполиса.
Тем не менее, Эллисон сказал, что глава полицейского союза Миннеаполиса лейтенант Боб Кролл “действует как своего рода альтернативный начальник”.
“Который, я думаю, подрывает хороший порядок в департаменте… Поэтому я думаю, что перед нами стоят наши задачи”, – заявил генпрокурор Миннесоты.
Кролл, президент Федерации полицейских Миннеаполиса, был обвинен в том, что назвал Эллисона “террористом”, когда Эллисон был избран в Конгресс. Тот иск 2007 года, который был подан четырьмя полицейскими афроамериканцами, включая Аррадондо, также обвинил департамент в расовой дискриминации.
“Я думаю, что мы можем реформироваться, мы будем реформироваться, и есть много замечательных офицеров, которые хотят реформироваться, и было бы хорошо иметь начальника, который хочет реформировать”, – сказал Эллисон в воскресенье.
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.