Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон признал, что у афроамериканцев есть причины бояться местной полиции.

Об этом сообщает издание The Hill.

На вопрос Криса Уоллеса из Fox News, есть ли у афроамериканцев в штате “причины бояться” полиции, Эллисон ответил “к сожалению, да”.

“Есть история, которая повторяется снова и снова”, – добавил Эллисон в “Fox News Sunday”.

“Многие офицеры – великие люди… Я знаю многих из них, и я думаю, что начальник – необыкновенный человек и мэр заслуживает большой похвалы за назначение Аррадондо”, – заявил он.

Медариа Аррадондо – первый афроамериканец, возглавивший департамент полиции Миннеаполиса.

Тем не менее, Эллисон сказал, что глава полицейского союза Миннеаполиса лейтенант Боб Кролл “действует как своего рода альтернативный начальник”.

“Который, я думаю, подрывает хороший порядок в департаменте… Поэтому я думаю, что перед нами стоят наши задачи”, – заявил генпрокурор Миннесоты.

Кролл, президент Федерации полицейских Миннеаполиса, был обвинен в том, что назвал Эллисона “террористом”, когда Эллисон был избран в Конгресс. Тот иск 2007 года, который был подан четырьмя полицейскими афроамериканцами, включая Аррадондо, также обвинил департамент в расовой дискриминации.

“Я думаю, что мы можем реформироваться, мы будем реформироваться, и есть много замечательных офицеров, которые хотят реформироваться, и было бы хорошо иметь начальника, который хочет реформировать”, – сказал Эллисон в воскресенье.