Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом Украины Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

“В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению пострадавшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил пострадавшего головой в лицо”, – говорится в сообщении.

Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством открыть производство в отношении народного депутата Украины может только Генеральный прокурор.

Напомним, драка с участием народного депутата из фракции “Оппозиционная платформа – за жизнь” Ильи Кивы произошла в ресторане на улице Крещатик около 12 часов 22 января.

На опубликованном видео видно, как депутат подходит к другому мужчине и бьет его головой в лицо. В ответ мужчина наносит Киве удар в лицо.