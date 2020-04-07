Об этом она рассказала в интервью “Украинской правде”.
По словам Венедиктовой, через два месяца “какой-то результат” будет.
“Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится он вам, или не понравится. Но это уже будет результат”, – отметила она.
Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.
- Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета недостаточно доказательств, чтобы передавать его в суд. В связи с этим досудебное расследование было продлено на срок до четырех месяцев.