Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По его мнению, причиной его отставки является результативность его работы.
“Те, от кого мы избавились, хотят вернуться и жить дальше так, как жили эти 28 лет. Поэтому сейчас я здесь и стою. Постановление (о выражении недоверия генпрокурору – ред.) построено на откровенной лжи. Меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшей оценкой является письмо отца Екатерины Гандзюк”, – отметил он.
Генпрокурор подчеркнул, что не стал ничьим слугой.
“Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться”, – сказал Рябошапка.
После своего выступления он не стал отвечать на вопросы нардепов и просто ушел.
- Депутаты “Слуги народа” отказываются голосовать за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки, о чем свидетельствует их переписка, которую отсняли корреспонденты #Букв.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что на должность генерального прокурора Украины депутаты фракции поддержат своего коллегу Сергея Ионушаса.