Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что под его руководством Офис Генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По его мнению, причиной его отставки является результативность его работы.

“Те, от кого мы избавились, хотят вернуться и жить дальше так, как жили эти 28 лет. Поэтому сейчас я здесь и стою. Постановление (о выражении недоверия генпрокурору – ред.) построено на откровенной лжи. Меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшей оценкой является письмо отца Екатерины Гандзюк”, – отметил он.

Генпрокурор подчеркнул, что не стал ничьим слугой.

“Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться”, – сказал Рябошапка.

После своего выступления он не стал отвечать на вопросы нардепов и просто ушел.

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