Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уверяет, что 440 тысяч евро на дом во Франции взял в кредит, который до сих пор выплачивает.

Об этом сообщает “Укринформ”.

Согласно декларации генпрокурора, дом во Франции с 2016 года принадлежит его супруге, Олесе Бартовщук. Тогда она приобрела дом площадью 154 квадратов, а также земельный участок площадью 440 квадратов.

Дом и земля расположены в городке Ла-Ванцено, неподалеку от Страсбурга.

Стоимость недвижимости, согласно декларации, составляет около 444 тысяч евро.

Рябошапка уверяет, что деньги на дом супруги взяли в кредит, который продолжают выплачивать.

“Нам пока не удалось выплатить такую большую сумму. Этой ситуацией манипулируют, потому что до сих пор мы должны 400 с лишним тысяч евро по этому кредиту. Ми продолжаем ежемесячно их выплачивать. Кредит не закрыт”, – заявил Генпрокурор.

Также он сообщил, что указал в декларации кредитные обязательства.