Об этом сообщает “Укринформ”.
Согласно декларации генпрокурора, дом во Франции с 2016 года принадлежит его супруге, Олесе Бартовщук. Тогда она приобрела дом площадью 154 квадратов, а также земельный участок площадью 440 квадратов.
Дом и земля расположены в городке Ла-Ванцено, неподалеку от Страсбурга.
Стоимость недвижимости, согласно декларации, составляет около 444 тысяч евро.
Рябошапка уверяет, что деньги на дом супруги взяли в кредит, который продолжают выплачивать.
“Нам пока не удалось выплатить такую большую сумму. Этой ситуацией манипулируют, потому что до сих пор мы должны 400 с лишним тысяч евро по этому кредиту. Ми продолжаем ежемесячно их выплачивать. Кредит не закрыт”, – заявил Генпрокурор.
Также он сообщил, что указал в декларации кредитные обязательства.
- Дети Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки являются гражданами Франции.