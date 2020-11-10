Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что Уильям Барр в понедельник поручил федеральным прокурорам начать расследования, по его словам, существенных утверждений о нарушениях при голосовании и подсчете голосов.
Пилгер в связи с этим отправил коллегам электронное письмо, в котором выразил протест против распоряжения генпрокурора.
“Это важная новая политика, которая отменяет сорокалетнюю политику невмешательства в расследования фальсификации бюллетеней до того, как выборы будут сертифицированы”, – написал Барр.
Генеральный прокурор ранее поддерживал необоснованные заявления Дональда Трампа о фальсификации выборов, и этот последний шаг сделан в невероятно напряженное время. Он может усложнить и без того непростой переходный период.
Сейчас избранный президент Джо Байден начинает свой переход к власти, в то время как Трамп и его администрация отказываются признать победу бывшего вице-президента, выдвигая необоснованные заявления о фальсификации результатов голосования и незаконных голосах, которые угрожают подорвать основы американского правительства.
Приказ Уильяма Барра расследовать предполагаемые нарушения на выборах был издан после нескольких недель консультаций с чиновниками министерства юстиции.
Некоторые высокопоставленные чиновники минюста США заявили ему, что вектор в расследовании нарушений на выборах может быть плохой идеей и это распоряжение застало врасплох многих высокопоставленных лиц министерства.
CNN уточняет, что цель приказа не ясна, поскольку следователи и прокуроры уже были знакомы со своими обязательствами по расследованию избирательных нарушений.
- В субботу вечером, 7 ноября, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации как избранный президент США.
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- Также Трамп продолжает подвергать сомнению законность подсчета голосов в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине, четырех штатах, которые на этих выборах стали предметом пристального внимания.