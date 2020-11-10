Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам по всей стране изучить обвинения в фальсификациях на выборах 3 ноября. На этом фоне директор по расследованию электоральных преступлений в Департаменте юстиции Ричард Пилгер подал в отставку в знак протеста.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что Уильям Барр в понедельник поручил федеральным прокурорам начать расследования, по его словам, существенных утверждений о нарушениях при голосовании и подсчете голосов.

Пилгер в связи с этим отправил коллегам электронное письмо, в котором выразил протест против распоряжения генпрокурора.

“Это важная новая политика, которая отменяет сорокалетнюю политику невмешательства в расследования фальсификации бюллетеней до того, как выборы будут сертифицированы”, – написал Барр.

Генеральный прокурор ранее поддерживал необоснованные заявления Дональда Трампа о фальсификации выборов, и этот последний шаг сделан в невероятно напряженное время. Он может усложнить и без того непростой переходный период.

Сейчас избранный президент Джо Байден начинает свой переход к власти, в то время как Трамп и его администрация отказываются признать победу бывшего вице-президента, выдвигая необоснованные заявления о фальсификации результатов голосования и незаконных голосах, которые угрожают подорвать основы американского правительства.

Приказ Уильяма Барра расследовать предполагаемые нарушения на выборах был издан после нескольких недель консультаций с чиновниками министерства юстиции.

Некоторые высокопоставленные чиновники минюста США заявили ему, что вектор в расследовании нарушений на выборах может быть плохой идеей и это распоряжение застало врасплох многих высокопоставленных лиц министерства.

CNN уточняет, что цель приказа не ясна, поскольку следователи и прокуроры уже были знакомы со своими обязательствами по расследованию избирательных нарушений.