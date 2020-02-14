Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что президент страны Дональд Трамп мешает ему работать своими постами в Twitter о работе Минюста.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

Барр пояснил, что Трамп, как президент государства, не должен высказывать в социальной сети свое мнение о работе министерства, чиновниках ведомства, принятых решениях, рассмотрении дел и так далее.

“Публичные заявления и твиты о ведомстве, о людях в министерстве, о делах, находящихся на рассмотрении, о судьях, которые рассматриваются эти дела, – не позволяют мне делать свою работу, а также гарантировать судьям и прокурорам, что мы добросовестно выполняем нашу работу”, – сказал он.

Барр заявил, что в случае новых шагов в этом направлении со стороны президента, готов к ответной реакции.

Это первое открытое заявление Барра против президента, так как обычно они высказывали единую позицию. В то же время генпрокурор США высказал мнение многих политиков и чиновников.

“Я не собираюсь подвергаться издевательствам или влиянию кого-либо … будь то Конгресс, СМИ или президент. Я сделаю то, что считаю правильным. И вы знаете … Я не могу выполнять свою работу здесь, в ведомтсве, с постоянными комментариями, которые мешают моей работе”, – пояснил генпрокурор.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что Трамп не будет увольнять Барра за его высказывание.

“Президент полностью доверяет генеральному прокурору Барру”, – сказала Гришэм.

Она подчеркнула, что президент, как и любой гражданин США, имеет право на публичное высказывание своего мнения.

“Президент вообще не беспокоился по поводу комментариев, и он, как и любой американский гражданин, имеет право публично высказывать свое мнение. Президент Трамп очень эффективно использует социальные сети для борьбы американского народа против несправедливости в нашей стране, включая фейковые новости”, – сказала она.

Также в интервью Барр опроверг информацию о том, что якобы он передавал президенту или получал от него какую-либо информацию, касающуюся возможного дела в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена.

Барр сказал, что не согласится, если его когда-либо попросят использовать свои полномочия, чтобы начать политическое дело в отношении кого-либо.

“Если (Трамп) скажет: “Иди и расследуй кого-нибудь, потому что” – и ты чувствуешь, что это потому, что он его политический противник, тогда генеральный прокурор не должен этого делать, не будет этого делать”, – сказал Барр.