Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Производство касается указов № 357/2017 и № 195/2019 о назначении судей обновленного Верховного суда. Оно было открыто 6 апреля.

“Генеральным прокурором 6 апреля на основании обращения работников Верховного суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов… от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05.2019 № 195/2019 “О назначении судей Верховного суда”, – говорится в сообщении.

Утверждается, что, согласно обращению работников суда, основания для издания указов и назначения ими судей не соответствуют нормам Конституции Украины и закона “О судоустройстве и статусе судей”.

“К тому же судьи были назначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники Верховного суда указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ”, – сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

Указанные действия квалифицированы по: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч.ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

“Проведение досудебного расследования в пяти уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований”, – уточнили в ведомстве.

Фамилия пятого президента в сообщении Офиса генпрокурора не указана, однако в этот период пост главы государства занимал Петр Порошенко.