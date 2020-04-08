Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Производство касается указов № 357/2017 и № 195/2019 о назначении судей обновленного Верховного суда. Оно было открыто 6 апреля.
“Генеральным прокурором 6 апреля на основании обращения работников Верховного суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов… от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05.2019 № 195/2019 “О назначении судей Верховного суда”, – говорится в сообщении.
Утверждается, что, согласно обращению работников суда, основания для издания указов и назначения ими судей не соответствуют нормам Конституции Украины и закона “О судоустройстве и статусе судей”.
“К тому же судьи были назначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники Верховного суда указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ”, – сказано в сообщении Офиса генпрокурора.
Указанные действия квалифицированы по: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч.ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
“Проведение досудебного расследования в пяти уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований”, – уточнили в ведомстве.
Фамилия пятого президента в сообщении Офиса генпрокурора не указана, однако в этот период пост главы государства занимал Петр Порошенко.
- Ранее Государственное бюро расследование открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины, лидером партии “Европейская солидарность” Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.
- Государственное бюро расследований осуществляло досудебное расследование по 13 уголовным производствам, фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко.