Генеральный секретарь Ливанской фалангистской партии ("Катаиб") Низар Наджарян погиб от полученных при взрыве в Бейруте ранения.

Об этом сообщает ливанское государственное СМИ NNA.

Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.

При взрыве получил ранения Генеральный секретарь партии “Катаиб” Низар Наджарян. От полученных ранений он погиб.

Справка. “Катаиб” — это ливанская христианско-демократическая политическая партия. Партия официально светской, но ее поддерживают преимущественно католики-марониты.

Она была образована в 1936 году как маронитская военизированная молодежная организация Пьера Жмайеля, по образцу Испанской фаланги и итальянской фашистской партии. Девизом партии есть “Бог, родина и семья”.

Исторически партия выступала за защиту экономики свободного рынка, против коммунизма. По доктрине партии, ливанская нация является не арабской, а финикийской, поэтому “Катаиб” отвергали любое сближение с арабскими странами и ориентировались на тесное сотрудничество с западными странами.

Во время гражданской войны партия возглавляла лагерь христианских партий.

В 1982 лидер партии Башир Жмайель (сын ее основателя) был при поддержке Израиля избран президентом Ливана, однако вскоре был убит. После смерти лидера партия начала раскалываться и терять свое влияние.

В 1992 году “Катаиб” бойкотировала парламентские выборы, в 1996 ее кандидатам не удалось пройти в парламент.

Уже в 2000 году в парламент был избран 3 члена партии (при общем количестве 128 человек). Сейчас количество представителей партии в законодательном органе остается таким же.