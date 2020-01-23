Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "четыре всадника Апокалипсиса", угрожающих человечеству в будущем. Это геополитическое напряжение, климатический кризис, глобальное недоверие и опасности новых технологий.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Гуттериш сравнил проблемы, угрожающие человечеству, с библейскими “четырьмя всадникам апокалипсиса”, которые угрожают прогрессу и мешают воспользоваться возможностями, которые открывает XXI век.

Угрозы конфликтов, войн, преследований

Гуттериш считает, что со времен Второй мировой войны до нынешнего времени не было такого большого количества людей, которые пытались бы спастись от различных терактов, конфликтов и преследований. На этом фоне усиливается угроза “Великого разлома”.

В частности, он назвал ситуацию в Персидском заливе, в Венесуэле, палестино-израильский конфликт.

Сокращение выбросов и глобальное потепление

Гуттериш напомнил, что температурная ситуация в мире существенно изменилась, ведь последнее десятилетие оказалось самым жарким в истории наблюдений. Он подчеркнул, что скорость нагревания войны в мировом океане можно было бы сравнить с одновременным взрывом пяти бомб, сброшенных на Хиросиму.

“Наша планета в огне”, – заявил генсек ООН, вспомнив примеры пожаров в Австралии.

Он подчеркнул, что несмотря на кризисную климатическую ситуацию, некоторые авторитетные мировые лидеры отказываются принимать ее всерьез.

Он напомнил, что главную ответственность за сокращение эмиссий парниковых газов – а к 2030 году их нужно сократить на 45 % – несут самые крупные их производители.

“Если они так и не решатся предпринять необходимые действия, мы обречены”, – предупредил глава ООН.

Он убежден, что битву с изменением климата все еще можно выиграть.

Гуттериш призвал правительства на конференции по климату в Глазго в декабре взять на себя “революционные” обязательства, которые нужны для выживания человечества.

Недоверие политикам

Глава ООН напомнил о повсеместных демонстрациях, митингах и протестных акциях среди молодежи, женщин и так далее. Он пояснил, что необходимость защитить свои права, выступить против дискриминации или насилия – демонстрация неравенства в мире.

Из-за усугубления ситуации с неравенством растет разочарование и недовольство людей в отношении государственных властей. Оно порождает негативное отношение к беженцам, разжигание ненависти и так далее.

Гуттериш призвал мировых лидеров работать над восстановлением доверия, в том числе прислушиваться к чаяниям своих граждан и брать на вооружение идеи и конструктивные решения, которые предлагает молодежь.

Последствия цифровой революции

Глава ООН пояснил, что несмотря на существенный прорыв и огромные преимущества, цифровые технологии и искусственный интеллект становятся инструментами “подстрекательства, распространения ложной информации, вмешательства в частную жизнь, эксплуатации людей и совершения преступлений”.

В частности, он считает неприемлемым использование боевых автономных систем – “машин, способных убивать без всякого участия человека и не несущих никакой ответственности”, и призывает запретить применение “роботов-убийц”.

Также он обратил внимание на рынок труда, где из-за роботизации в течение ближайших десяти лет сотни людей могут остаться без работы.