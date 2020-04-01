Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса – это самое большое испытание, с которым столкнулся мир после Второй мировой войны.

Такое заявление он сделал во время презентации доклада о социально-экономических последствиях COVID-19. Текст выступления опубликован на сайте ООН.

По словам Гутерриша, вспышка вируса может привести к рецессии, “которая, вероятно, не имеет аналогов в недавнем прошлом”.

“Это сочетание, с одной стороны, болезни, представляющей угрозу для всех людей в мире, и, во-вторых, экономического эффекта, который приведет к рецессии, что, вероятно, не имеет аналогов в недавнем прошлом. Сочетание этих двух фактов… заставляет нас поверить, что это действительно самый сложный кризис, с которым мы столкнулись после Второй мировой войны”, – подчеркнул генсек ООН.

Он уточнил, что в сложившихся условиях нужен “более сильный и эффективный ответ”, который возможен только в случае, если мир объединится, забудет о “политических играх” и осознает, “что на карту поставлено человечество”.

“Новая коронавирусная болезнь поражает общество по своей сути, унося жизни и средства к существованию людей. COVID-19 – величайшее испытание, с которым мы столкнулись вместе с момента создания Организации Объединенных Наций”, – заявил Гутерриш во время выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В связи с этим он предложил ряд мер “для подавления распространения вируса и устранения социально-экономических разрушений”.

Во-первых, генсек ООН призвал к “немедленному скоординированному реагированию на здоровье, чтобы подавить передачу и положить конец пандемии”. Гутерриш подчеркнул, что промышленно развитые страны должны помочь тем, кто менее развит, или потенциально “может столкнуться с кошмаром болезни, распространяющейся как лесной пожар”.

Во-вторых, по словам генсека ООН, необходимо оказать поддержку развивающимся странам, облегчив им бремя задолженности. С этой целью в ООН создан Фонд по реагированию на COVID-19 и восстановлению после пандемии.

В ООН предлагают принять план стимулирования экономики общей стоимостью в 10 % глобального ВВП, поддержать малый и средний бизнес, а также оказать помощь самым уязвимым слоям населения.

Согласно оценкам ООН, в результате вспышки во всем мире может быть потеряно до 25 млн рабочих мест.

“При правильных действиях пандемия COVID-19 может стать началом нового типа глобального и общественного сотрудничества”, – считает генсек ООН.

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